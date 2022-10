Chucky, Freddy Krueger y otros personajes míticos de Halloween de los años 80

Todo comenzó en 1984 con Pesadilla en Elm Street y su carrera se ha extendido a lo largo de los años a base de atormentar a la gente en sueños. Esa cualidad sobrenatural es una de las que distingue a Freddy, un tipo al que ya no podemos ver sin su fedora, ese suéter a rayas, las cuchillas en la mano y la cara quemada por el fuego.

Robert Englund fue el encargado de dar vida a Freddy durante ocho películas , entre 1984 y 2003, una carrera que finalizó con el inevitable crossover Freddy vs. Jason. Jackie Earle Haley tomó el testigo en el reboot de 2010. Con los años, hemos aprendido una cosa de Freddy: es un tipo al que hay que temer tanto en el mundo real como en el de los sueños.

View this post on Instagram

Jason Voorhes es el antagonista principal de la saga Viernes 13. Se le reconoce a la legua por ser el tipo que esconde su cara deformada detrás de una máscara de hockey y por ir ataviado siempre con un machete. Pero uno de los rasgos interesantes de Voorhees es que no se convirtió en el principal villano de la serie hasta la tercera película. En la primera, era su madre la que mataba a un grupo de personas para vengar la muerte de su hijo ahogado. Jason se levantó de entre los muertos para finalizar el trabajo de su madre. No existe asesino con más habilidad para el asesinato de adolescentes que Jason y, como sucede con Michael Myers, no parece que exista forma de matarlo.