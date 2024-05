Por eso hoy, mientras se va llenando el Wizink que acogerá hoy su primer concierto del año en Madrid, te ofrecemos algunas de sus frases más luminosas /lapidarias para que cuando te sientas un poco cascarrabias con el mundo no te sientas solo. Pero no te asustes, todo viene acompañado de 'Un poco de amor'.

"A partir de 40 o 50, empiezas a darte cuenta de que tienes que ir priorizando y dejando a un lado las cosas que realmente no te interesan, o las que no te aportan, y en eso estoy" (Uppers)

Como para no estar bastante harto de la política un catalán charnego, que nunca se adscribió (no al menos de manera radical) al tema identitario que devino en independentismo. Parte de la discordia que llevó al final de El Último de la Fila, dicen, tuvo que ver con las diferencias que había entre él y Portet en ese sentido.

"No tengo internet en el móvil ni whatsapp. No me gusta lo que la tecnología y las redes le han hecho a la música". (Uppers)