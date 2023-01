Brendan Fraser, el resurgir del 'sex symbol' de los 90 como favorito en los Oscar

Brendan Fraser acaba de recibir el premio a Mejor actor en los Critics Choice Awards por su papel en La Ballena, una película que en España se estrena el 27 de enero. En Uppers nos preguntamos qué fue de Brendan Fraser , ya que ha estado apartado más de una década de la vida pública. En esta ocasión no corre aventuras ni le persigue una momia, es un profesor con obesidad mórbida que intenta reconectar con su hija adolescente. La interpretación también le ha colocado entre los favoritos para un Oscar y por la que fue nominado a los Globos de Oro . Vamos a repasar la carrera de este sex simbol de los noventa, por qué dejó de actuar Brendan Fraser y cuáles son sus nuevos proyectos.

Los Critics Choice que otorga el sindicato de críticos de cine en Hollywood se celebraron en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles el 16 de enero pasado. Tras 12 años de ausencia, cuando Brendan Fraser se presentó a recoger su galardón, se dirigió a Darren Aronofsky, el director de La Ballena, con estas palabras: "Yo estaba en el desierto. Y probablemente debí dejar un rastro de migas para que tú me encontraras”.

Brendan Fraser también estaba nominado para los Globos de Oro que se entregaron unos días antes, el 11 de enero pasado, en el Beverly Hilton de Beverly Hills en California. No obstante, ya informó de que no acudiría a la gala. Según destacó: “Mi madre no crio a un hipócrita”. El motivo de tal afirmación está en un suceso que ocurrió en 2003 cuando con 34 años se encontraba en el mejor momento de su carrera profesional. Tardó mucho en hacerlo público, fue en una entrevista con GQ en 2018. Según explicó, Philip Berk, expresidente de la HFPA (Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood) que precisamente otorga los Globos de Oro, le había acosado sexualmente lo que le sumió en una profunda depresión que cambió su vida y trastocó su carrera profesional para siempre.