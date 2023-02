Sylvester Stallone y el boxeo vuelven a estar de moda. El 3 de marzo próximo se estrena Creed III en Estados Unidos y aunque esta vez no actúa sí produce la cinta. La aventura empezó hace más de 40 años cuando la gran pantalla presentó a Rocky , un italoestadounidense de clase baja que consiguió el éxito en el ring. Se rodaron cinco películas de Rocky hasta 1990, otra más en 2006, Ricky Balboa, y la saga continuó con Stallone a la cabeza en Creed I y Creed II en 2015 y en 2018, respectivamente. En Uppers nos preguntamos qué fue de los actores de Rocky que le acompañaron en cada cita.

Además, en noviembre de 2022 se estrenó la serie Tulsa King que ha encantado al público con Stallone en el papel de un capo de la mafia recién salido de la cárcel que quiere volver a construir su reino. A sus 76 años, el nuevo proyecto es una serie documental sobre su familia, The Family Stallon e, en la que deja entrar las cámaras a su casa para compartir su intimidad con sus seguidores junto a su esposa Jennifer Flavin Stallone y sus tres hijas Sophia, Sistine y Scarlet.

A la vista está que Stallone volvió con fuerza y se mantiene en lo más alto, lo que ha sido posible para algunos de sus compañeros de reparto de la saga Rocky, pero no con tanta fuerza:

Después se suavizó un poco y se hizo bastante activa en Instagram. Cuando tenía 54 años anunció que estaba embarazada de su quinto hijo, lo que le hacía tremendamente feliz. Contaba que el primero lo tuvo con 20 años y el trabajo no la permitió disfrutar del momento como merece. Del parto se recuperó enseguida: después ha trabajado en la película The Experience y en Creed II volviendo a representar a Ludmilla Drago .

Tras su paso por la saga del boxeador produjo varias películas, pero no tuvieron el éxito esperado. Ha ido participando en diversos proyectos en papeles secundarios, puede que tenga que ver con que aún hoy, con 76 años, sigue al margen de las cámaras y de la vida pública , cosa que nunca le ha gustado nada.

En 1975 dejó el fútbol definitivamente para dedicarse a Hollywood y en 1978 interpretó a Dillon en la primera película de Depredador. No ha dejado de trabajar. Lo más reciente son sus papeles en las series Tour of Duty, en las dos temporadas de Street Justice y en la exitosa The Mandalorian.