La realidad sobre la complicada relación de Jamie Lee Curtis con sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh

El mismo mes de octubre, tras el fallecimiento del actor, el programa de entrevistas The View de la cadena ABC invitó a Jamie Lee Curtis al plató. Ella confesó que “no fue un padre y no estuvo interesado en serlo. Hizo lo que se suponía que debía de hacer desde un punto de vista financiero, lo cual fue honorable. Pero no era un padre involucrado y, por lo tanto, lo miro desde la misma perspectiva que todos ustedes: una fan de él”. También señaló que sus padres “se odiaron” toda su vida y ella tuvo que crecer con ese odio a su alrededor.