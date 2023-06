La dura reacción de James Cameron sobre la tragedia del Titan: "Se podía haber evitado"

Una vez conocido el trágico desenlace del submarino Titan y la muerte de sus ocupantes, las reacciones no se han hecho esperar. En particular, la del cineasta y explorador submarino James Cameron, ha llamado la atención por su dureza. "Siempre me pareció una mala idea. Ojalá hubiera dicho algo, pero asumí que habría alguien más listo que yo” ha dicho. Cameron, en cualquier caso, habla con conocimiento de causa. No solo es una de las personas que ha llegado a los restos del Titanic más veces("he calculado que he pasado más tiempo en el barco que el que pasó el capitán en el pasado", le dijo a ABC News) , sino que diseñó un submarino con el que ha realizado proezas como el de sumergirse en solitario en la Fosa de las Marianas, a una profundidad que es casi el triple que a la que ha implosionado el Titan.