Rodeado de su familia y de naturaleza: así es la vida actual de Robert Redford alejado del cine

La primera película de Robert Redford fue War Hunt, de Denis Sanders, pero hasta 1967 no alcanzó el éxito con Descalzos por el parque , que protagonizó junto a Jane Fonda. Fue enlazando un trabajo tras otro y compartiendo cartel con los mejores. Propiedad condenada en 1966 de Sydney Pollack, Dos hombres y un destino en 1969 de George Roy Hill que protagonizó con Paul Newman, El descenso de la muerte de Michael Ritchie o El Valle Del Fugitivo de Abraham Polonsky. Después llegaron Las aventuras de Jeremiah Johnson en 1972 de Sydney Pollack, El candidato en 1972 de Michael Ritchie , Tal como éramos en 1973 de Pollack o El gran Gatsby en 1974 de Jack Clayton. Ese año fue nominado por primera vez en los Premios Oscar por la divertida y buenísima cinta El Golpe en la que volvió a compartir reparto con Paul Newman. En 1976 protagonizó Todos los hombres del presidente de Alan J. Pakula o El jinete eléctrico en 1979 también de Sydney Pollack.

Sin embargo, tuvo que esperar bastante para ser premiado en estos galardones y además no fue por un papel sino por su trabajo como director. En 1981 recibió el Oscar a la mejor dirección por Gente corriente , que también fue premiada con el Oscar a la mejor película. Mucho después, por fin Hollywood le agradeció toda una vida entregada al cine con el Oscar Honorífico en 2001. Antes de ese premio a toda su carrera protagonizó títulos como Brubaker (1980) de Stuart Rosenberg, El mejor (1984) de Barry Levinson, Memorias de África (1985) de Pollack o Peligrosamente juntos (1986).

En su residencia de Utah disfruta junto a su esposa, la pintora alemana Sibylle Szaggars , con quien se casó en 2009. El lugar le llena el alma y lo refleja claramente ya que la acción de muchas de sus producciones se desarrolla en los parajes de este vasto territorio. Redford aseguró en un medio estadounidense que “me gustan las montañas, escalar, caminar, escuchar los ríos o el silencio de los bosques, el cielo abierto, el paisaje extenso o la falta de polución. Paraísos tan remotos que puedo mirar y no ver más que cielo y tierra. Lugares donde me siento feliz”.

De 1958 a 1985 estuvo casado con Lola Van Wagenen, con la que tuvo a sus hijos James, Amy, Shauna y Scott Anthony. Pero en 2020, Redford tuvo que acompañar a su hijo mayor que murió a los 58 debido a un cáncer de hígado . El actor había fundado junto a él una organización sin ánimo de lucro, The Redford Center, que produce documentales para concienciar al público sobre la importancia de la protección del medioambiente, una causa que sigue apoyando y un motivo que le anima a salir de su residencia para ciertos actos benéficos.

Algunas de sus últimas apariciones en el cine fueron un cameo en 2014 en Capitán América: El Soldado de Invierno, en la que representó al agente de alto rango de S.H.I.E.L.D., Alexander Pierce, lo mismo que en Avengers: Endgame, que se estrenó en 2019. Con ese papel puso fin a su larga carrera porque según reconoció los rodajes ya no le hacían tan feliz. Así dejó el cine, sin anunciarlo, porque no quería que su retiro se convirtiera en noticia. “Cuando pase, lo haré en silencio, no hablaré del tema, pienso que suscita una atención equivocada”, comentó en una entrevista.