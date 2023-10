Sharon Stone: "Tengo una discapacidad y traté de ocultarla"

Con menos trabajo como actriz, Stone ha encontrado en la pintura una nueva pasión que se despertó en mitad de la pandemia y que ahora se materializa en una exposición en una galería de Connecticut. En una entrevista a Associated Press la intérprete asegura que pintar le “trae mucho placer” y, lo más importante, “tengo una discapacidad y pintar me ha ayudado a no tener la ansiedad que tenía”.

Sharon Stone se refiere a la hemorragia cerebral que sufrió cuando tenía 41 años y de la que tuvo una costosa recuperación. “Tenía entre un 1% y un 5% de posibilidades de sobrevivir. Todos pensaron que iba a morir. Me sucedieron muchísimas cosas malas porque la gente supuso que estaba muerta. Mi cuenta bancaria llegó a cero mientras estaba en el hospital, mi dinero desapareció. Perdí la custodia de mi hijo. Mi carrera terminó”, relata la actriz, que denuncia que no consigue mucho trabajo en cine y televisión.

Además, revela que tiene “una afección convulsiva cerebral que es muy grave. Y traté de ocultarlo durante muchos años porque quería regresar al cine. Y si tienes una discapacidad, eso realmente no funciona en mi industria. Me oculté en mi afección por muchos, muchos, muchos años. Y es lo que soy”.

Y la pintura le ha ayudado a aceptarse y a calmar su ansiedad. “Pude deshacerme de todo ese miedo y trauma de que no sería aceptada, no podría trabajar en mi comunidad. ¿Y sabes qué? Realmente no me querían de todos modos. No me iban a dejar volver a entrar y estoy de acuerdo con eso”, ha señalado la actriz.