Billy Crudup, el actor que triunfa en 'The Morning Show': una trayectoria de evolución, adaptación y reinvención

Billy Crudup, nacido en Manhasset, Nueva York, ha sido un actor que ha llamado la atención tanto en el escenario como en la pantalla. Desde sus días en Saint Thomas Aquinas High School, y posteriormente en la University of North Carolina, Crudup mostró una inclinación hacia la actuación. Posteriormente perfeccionó su arte en la Tisch School of the Arts, donde obtuvo su Master of Fine Arts.