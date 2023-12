Minnie Driver y su gala de los Oscar más triste tras su ruptura con Matt Damon: "Fue con su nueva novia"

Las galas de entrega de los premios Oscar suelen rebosar alegría e ilusión , especialmente entre los nominados. Sin embargo, siempre existe alguna que otra excepción, como en la gala de 1998. Aquella noche ‘Titanic’ fue la mejor película y James Cameron el mejor director, mientras que Jack Nicholson y Helen Hunt se llevaron la estatuilla a mejor actor y actriz. Otra de las triunfadoras de la noche fue ‘El indomable Will Hunting’ , que le dio el Oscar a mejor actor de reparto a Robin Williams y el mejor guion original a Ben Affleck y Matt Damon . Una noche de felicidad para todo el equipo, menos para Minnie Driver, que estaba nominada a mejor actriz de reparto.

“Somos dos chavales con la suerte suficiente de haber trabajado con un grupo de personas maravillosas a las que solo podemos dar las gracias. A Harvey Weinstein, por creer en esta película. A Gus Van Sant, por su increíble dirección. A Robin Williams, por darnos sus mejores diálogos . A Minnie Driver, por su actuación maravillosa…”, y así continúan los agradecimientos hasta que la cámara enfoca a la actriz, con una cara de no estar disfrutando de ese momento.

Ella misma se ha topado con el vídeo en redes sociales, explicando por qué parecía estar tan triste. “Matt rompió conmigo unas semanas antes de esto y fue a los Oscar con su nueva novia … yo estaba devastada. Me encantaría haberlo celebrado más porque fue un gran momento para todos y para la película”, ha contado Driver.

Matt Damon y Minnie Driver tuvieron un noviazgo breve, pero intenso, pues eran dos estrellas a las que sus carreras comenzaban a despegar con fuerza. “Estuve un tiempo con Minnie, pero ya no tenemos una relación. La quiero mucho y me preocupo por ella”, contó Damon en el programa de Oprah Winfrey confirmando la ruptura. Estas palabras no fueron del agrado de la actriz, que expuso que “una ruptura es algo horroroso de por sí, pero que además sea así de pública y que la gente te encasille en un papel que ni por todo el dinero interpretaría… es mucho peor”.