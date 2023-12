Las películas y libros favoritos de Barack Obama de 2023

Lo de Obama ya es tradición hasta el punto de que no son pocos los que esperan con ansias sus favoritos o le hacen recomendaciones durante el año con la esperanza de que le gusten. Las tres mejores películas de 2023, en su opinión, son ‘Rustin’, ‘American Symphony’ y ‘Leave the world behind’ , tres largos producidos por Higher Ground, compañía creada por él mismo y Michelle Obama hace unos años.

El propio expresidente admite estar sesgado porque esas películas fueros producidas por su compañía, lo que no le quita afirmas que “son las tres mejores que he visto este año”. Pero no las únicas. En su lista también nos encontramos con ‘Oppenheimer’, ‘Air’, ‘Past Lives’ o ‘Anatomía de una caída’. Una lista que completan ‘Blackberry’, ‘The Holdovers’, ‘American Fiction’, ‘A Thousand and One’, ‘Polite Society’ o ‘Monster’. Sí, ni rastro del mayor fenómeno de 2023, 'Barbie'.