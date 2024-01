'La vida de Adele', basada en el extraordinario cómic 'Blue is the warmest colour' de Jul Maroh, fue la cinta más aclamada en Cannes en 2013. Dirigida por Abdellatif Kechiche y protagonizada por Léa Seydoux y Adèle Exarchopoulos la cinta contiene lo que probablemente sean los 20 minutos de sexo lésbico más explícitamente rodados en una cinta comercial. La secuencia, grabada y coreografiada hasta la extenuación durante varios días, no podía no ser polémica... sobre todo fuera de la pantalla. Poco después de su gran triunfo en Cannes, ambas protagonistas empezaron cuestionar los métodos del director y a expresar que se sintieron muy presionadas e incómodas durante las grabaciones. 458.000 han preferido pasar de polémicas e ir directos al grano.