Javier Cámara reivindica a todos los que salieron del pueblo para cumplir su sueño: "Que lo intenten"

"Como soy un chico de pueblo, me acuerdo de los pueblos -decía Cámara al recibir la Espiga de Honor-. En mi pueblo ya no hay cine ni teatro y queda poca gente, porque se va a la ciudad a ser actor o artista. Ahora mismo tiene que haber mucho talento en los pueblos, chavales que estará diciendo a sus padres que les lleven a Madrid o a Barcelona para ser actores, directores, escritores... ". Revindicaba así el actor no solo al talento 'escondido' en esos pueblos sino la voluntad de lanzarse al mundo. "Este premio es para todos ellos y ellas. Que lo intenten, que lo sigan intentando".