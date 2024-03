Ya hay nuevo James Bond: su historia de amor con una mujer 23 años mayor

Los medios británicos daban hoy la noticia: al parecer los productores de la saga de James Bond ya habrían hecho la propuesta firme a uno de los voceados candidatos para reemplazar a Daniel Craig como el 007: Aaron Taylor-Johnso n. El actor británico se habría impuesto así a otros nombres que en su momento sonaron fuerte para el papel, de Tom Hardy a Idris Elba, pasando por el propio Henry 'Superman' Cavill , viejo aspirante al rol. Hoy , según el diario The Sun , todo ellos pueden olvidarse del asunto porque ya habría un elegido.

Aunque los lectores más jóvenes lo recordarán por su papel del Vengador Pietro Maximoff, el hermano mellizo de la Bruja Escarlata interpretada por Elizabeth Olsen, para otros es el chico de 'Kick Ass', esa película sobre un superhéroe adolescente (sin super poderes) que de alguna manera abría el camino a lo que sería 'Deadpool' años más tarde. Por supuesto, otros lo recordarán interpretando a un jovencísimo John Lennon en 'Nowhere boy' una muy estimable cinta coprotagonizada por Kristin Scott Thomas, como la tía Mimi, y dirigida por una fotógrafa debutante en el cine llamada Sam Taylor-Wood . El actor, entonces Aaron Johnson, tenía 18 años cuando hizo el casting, la directora 42. Durante el rodaje ambos se enamoraron perdidamente .

"Fuimos muy profesionales durante todo el rodaje -le diría la directora a 'Harper's Bazaar' más adelante- aunque todo el mundo se daba cuenta. Fue solo cuando terminamos de rodar que él me dijo que un día se casaría conmigo. No habíamos tenido una cita, ni nos habíamos dado un solo beso". Aaron no tuvo que esperar mucho para ver realizado su sueño ya que ese mismo año, 2009, exactamente un año después de conocerse, él se ponía de rodillas para pedirle matrimonio y ella decía que sí. La pareja se lleva 23 años pero llevan ya 15 juntos. Y tan felices.