Muere Laurent Cantet a los 63 años: 'La clase' y otras películas que cuestionan el sistema educativo

Las virtudes de la 'La clase' -que le valió al director Cantet la Palma de Oro en Cannes - pasan por su estilo de docudrama y su ritmo, pero sobre todo porque escenifica de manera realista el escenario de conflicto que es, y tal vez debería ser siempre, una clase. Conflicto en términos del inevitable encuentro de realidades muy distintas en un espacio en el que el objetivo final es el entendimiento. Un par de datos no menores: Cantet era hijo, él mismo, de maestros, con lo cual estaba familiarizado con los dilemas de los docentes, tan menudo maniatados por currículas y mandatos que aplastan la creatividad. Y por otro lado, la cinta se basó en las experiencias de François Bégaudeau, que de hecho era un maestro de instituto en el que hizo un taller el cineasta y en cuyo libro 'Entre les murs' se basó la película. De hecho, Bégaudeau se 'interpreta' a sí mismo en la cinta y gran parte del reparto fueron adolescentes sin formación actoral.

Sidney Poitier lo borda como el profesor Mark Thackeray, el primer maestro negro que tiene un grupo de niñatos más o menos desadaptados del swingin London. Solo la puesta en escena y un guión en el que el racismo es una tensión constante aunque no demasiado explícita, bastan para hacerla un clásico. Su mayor logro, sin embargo, está en la entrañable relación que establecen maestro y alumnos, apuntalada emocionalmente por la canción de Lulú, 'To Sir with love'. Temazo. Lecciones: el respeto, la superación de los prejuicios, la autoridad que emana de los valores de la propia persona.