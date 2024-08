Sol, playa y toneladas de tiempo libre: seis películas para revisitar en las noches de verano

Las listas las carga el diablo. Quizás por eso nos encantan . Y seguro que si estás aquí, lector, es porque empiezas a ver cómo el tiempo pasa inexorablemente empujándote a ese pequeño abismo que es la vuelta al trabajo. Por eso te decimos que no desesperes, todavía hay tiempo . Y te damos una lista bien cargada. Busca una pared adecuada , coloca unas cuantas sillas en frente , rodea todo de unas cuantas macetas y algunas lucecillas de esas que se enroscan en los árboles, ten a mano un cooler con bebidas refrescantes , conecta el proyector y empieza tus cine de verano con estas películas. Si te portas bien, prometemos recomendarte más para la próxima semana.

Stephen King no la eligió como la mejor adaptación de una de sus historias al cine, pero podría haberlo hecho. El relato 'The body' ('El cuerpo') del rey del suspenso es llevado magistralmente a la pantalla por el buenote de Rob Reiner en una entrañable odisea coral repleta de humanidad. Unos chicos preadolescentes deciden irse de excursión a encontrar un cadáver que se supone está fuera de las fronteras de su pueblo (y de su edad). Su aventuras son uno de los mejores coming of age de la historia del cine.