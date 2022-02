Tal y como relató Kelly, el director de la ceremonia de apertura tenía esa idea en el guion, así que se lo consultaron a la reina para saber si había que hacer un cambio de planes en caso de no accediera. Cosa que no ocurrió, pues aceptó de inmediato, aunque con una condición como buena fan de James Bond: quería tener diálogo en la escena . Finalmente, se decantó por un "buenas tardes, señor Bond" cuando el espía aparecía para recogerla.

Ahora hemos conocido algunos de los secretos de aquel rodaje después de la visita de Daniel Craig en 'The Late Show'. Al ser preguntado por cómo es la monarca en privado, no dudó en responder que es "muy divertida. Le gusta contar chistes, y soltó uno sobre mí. Nos fuimos a hacer unas fotos y ella dijo: '¡oh, no, este es el que no sonríe!'", dijo entre risas el actor en la entrevista.