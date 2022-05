María Casares, la actriz que enamoró a Francia pero que nadie recuerda en España

Porque se lo merece. Pero no solo que la reivindiquemos, que la conozcamos. Sacarla del olvido , ese ha sido mi objetivo, mi gran deseo al narrarla, que nos sintamos orgullosos de ella, de todo lo que consiguió, de quién era, de su tesón y esfuerzo; que se estudie su vida, al menos, en los centros de enseñanza de interpretación. Este año se cumplen cien años de su nacimiento, qué mejor momento para homenajearla, para enamorarnos de ella .

La marcó en todos los sentidos, no solo como persona , también a nivel político e intelectual . Fue una mujer liberal y muy culta. Una luchadora en todos los sentidos. Pero María fue mucho más que la sombra alargada de su padre; ella brilló en los escenarios por mérito propio. Sin embargo, tuvo que sufrir el estigma de una España franquista por ser la hija de un líder republicano, y, después, durante la transición y nuestra joven democracia, en cierta manera, también la dejadez política .

Con determinación . Nadie le regaló nada. Ella no lo permitió. Desde el primer minuto María se volcó en perfeccionar su nueva lengua, la francesa, y lo consiguió a base de ensayar frente a un espejo durante horas y asistir a clases de dicción. Siempre fue muy disciplinada.

Fue un encuentro casual en la casa de un amigo. Allí le vio por primera vez. Camus hacía una lectura improvisada, era un 19 de marzo del 1944. Se enamoró de él nada más verle . Sin embargo, no tuvieron ocasión de hablar. María suspiraba, quería volver a encontrarse con aquel hombre misterioso del que no sabía nada, pero pasaban las semanas y seguían sin coincidir.

Su relación duró doce años y durante este tiempo no hubo intermitencias. Su amor era real, valiente, compañero. Es cierto que comenzó mucho antes, cuatro años antes, en 1944, y que durante cuatro largos años no estuvieron juntos porque María se alejó de él cuando se enteró de que estaba casado y que su mujer, terminada la Segunda Guerra Mundial, pensaba volver a París, a vivir a su lado. Pero, al final, no pudo resistirse y en el 1948, cuando volvieron a cruzarse, decidió amarlo pese a todo y todos. Y le amó toda la vida, le amó incluso cuando se casó. Camus fue el gran amor de María.