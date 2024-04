A la hora de tener perro es muy importante tener en cuenta el tamaño del can por varios motivos. Grandes, pequeños, medianos… hay tantos tamaños como razas y tantas personalidades como perros. Los perros medianos suelen ser una buena opción, además, existe una gran variedad: con pelo largo, corto, de varios colores, tranquilos, llenos de energía… Repasamos las seis razas de perros medianos más populares y que sin duda dan ganas de tener.

La alegría y la excitación son dos cualidades innatas de esta raza. El Beagle siempre quiere estar acompañado y demuestra una ilusión inconfundible cuando se ve rodeado de los suyos. Esta cualidad va en su contra cuando se queda solo en casa, ya que, en estos casos, muestra un carácter tristón y destructivo. Esta raza tiende a deambular y a rastrear todo lo que encuentra a su paso, por lo que los paseos con este can serán más pausados que con otros. No cuenta con un instinto protector destacable, por lo que este animal no resalta por ser un buen perro guardián. Su carácter cariñoso y alegre lo convierte en un excelente compañero en cualquier familia. Es inteligente, cariñoso y vivaz y pesa entre 9 y 10 kilos.