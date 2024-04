Tener casi 60 y aparentar 30: el curioso caso del fotógrafo por el que los años pasan más 'lentos'

Pocas personas se creerían tras ver a Chuando Tan que hace casi dos meses cumplió 58 años. Más que rozar los 60, cuando cualquiera lo ve pensaría que es un veinteañero que acaba de terminar sus estudios universitarios y quizá en unos años alcance los 30 en plena forma y, si no cambia, con una piel envidiable. Pero la realidad es esa, este hombre tiene 58 años y nadie diría que aparenta esa edad. ¿Cuáles son los secretos de este modelo y fotógrafo de Singapur para mantenerse excesiva bien con el paso del tiempo?

Según Chuando Tan, suele beber mucha agua e intenta evitar el consumo de alcohol y se azúcares que no sean necesarios, además de que sus cenas se basan normalmente en ensaladas ligeras. Unos hábitos alimenticios que complementa con el ejercicio, lo que le permite conservar un torso plano y definido con un six pack que no es nada fácil de lograr y del que presume en sus redes.