Empezando por el principio, a los españoles nos gusta el cine, quizá no seamos los más cinéfilos del mundo pero el estudio señala que el 70% ve más de cinco películas al mes , mientras que un 25% disfruta de más de 10 en el mismo periodo. Además, darle al play y comer palomitas es algo que se prefiere con algo de compañía , ya que un 80% opta por ver películas con más gente y no en soledad.

¿Qué película preferimos según la edad?

¿Y qué películas son las favoritas de cada generación? Para los Z (16-26 años) no hay nada como un poco de magia y se quedan con la saga 'Harry Potter', mientras que los millennials (27-40) no dudan en elegir 'Titanic' como su película favorita. En cambio, la generación X (41-52) es más indecisa con un empate entre 'Star Wars' y 'El señor de los anillos'. ¿Y los uppers? Pues la generación del baby boom no lo duda, su película favorita es 'El Padrino'.