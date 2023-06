Isabel Allende, a los 80 años: "Nunca había estado mejor. Ya terminé con mis hijos, nietos y padres"

No se puede decir que Isabel a Allende haya tenido una vida 'tranquila'. Tal vez por eso, cuando habla de la forma en la que está viviendo sus ochenta años asoma una palabra muy diferente: 'libertad' . Eso es lo que, al parecer, atesora más la autora de 'De amor y de sombra' en estos momentos.

Con todo ese bagaje familiar a cuestas , no sorprende pues, que en recientes declaraciones a El País, Allende haya afirmado nunca haber estado mejor en su vida. "Es una sensación de libertad. Ya terminé con los hijos, con los nietos y con mis padres. Así que no tengo mayores responsabilidades fuera de los perros . Y mi marido", ha dicho.

Su marido es el abogado Roger Cukras , que además dejó todo, incluso vendió sus propiedades, para estar con ella y acompañarla en sus aventuras librescas por el mundo. Al parecer, además de la libertad, el amor es parte de la formula para sus estupendas ocho décadas . Y se precia de que su vida amorosa escandalizaba a sus propios nietos. "¡Las veces que he tenido amante ha sido rebueno! Te juntas para ver a tu amante en tiempo robado , así que vas a sacarle todo el jugo. Estás con él al cien por cien. Olvídate del niño que está con paperas, olvídate de todo. Estás intensamente. Eso es delicioso. Es un banquete de la vida", confesaba hace unos años a la revista XL Semanal.

Es en esa casa, donde la autora disfruta ahora de largos paseos en soledad y de la tranquilidad necesaria para su trabajo literario.Eso, sin olvidar la 'urgencia' de la escritura y el amor. "A veces me preguntan cómo es el amor de la vejez -le ha dicho a la revista Elle- y puedo decir que es igual al amor de juventud, pero con una sensación de urgencia, porque no hay tiempo que perder". Allende, sin duda, no lo pierde.