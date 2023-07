Alberto Anaut, el periodista que nos cambió, nos agitó y nos removió

En esta profesión nuestra, tan viva, tan cambiante, tan intensa y tan pasional, los jefes te marcan, te enseñan, te guían. No sé si más que en otras profesiones, porque tengo la suerte o la desgracia de no haber sido más que periodista en toda mi vida, pero aseguro que mis jefes me han marcado muchísimo. Guardo las enseñanzas de cada uno de ellos como tesoros, en fila en mi corazón y en mi librillo del oficio. Lecciones de profesión, de vida y, lo mejor de todo, de amistad. Una amistad duradera y socarrona que afortunadamente no pocas veces surge entre compañeros y dura toda la vida.