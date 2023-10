El dramaturgo noruego Jon Fosse, Premio Nobel de Literatura: su pasión por Lorca y su desdén por Dylan

"Me apasiona su trabajo, pero no recuerdo cómo lo descubrí. Es uno de mis autores favoritos de todos los tiempos. Cuando leo las traducciones de sus versos siempre acabo añadiendo mis notas. Aunque no sé español, he adaptado 'Bodas de sangre' y 'La casa de Bernarda Alba' usando diccionarios en distintos idiomas. Hay un sonido muy particular en su obra y yo traté de capturar la poesía y el ritmo tan claro de su escritura. Lorca escribe una música literaria parecida a la que yo trato de plasmar", le decía en 2019 a la periodista Andrea Aguilar para El País.