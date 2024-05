Quien más y quien menos dedica un rato cada cierto tiempo a hacer limpieza en la despensa, al ordenar y echar un vistazo a las fechas de caducidad , muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que hay productos caducados , alimentos que teníamos olvidados y que ahora no queda otra que deshacerse de ellos.

No obstante, la idea de que hay alimentos que nunca caducan está muy extendida y lo cierto es que todos los alimentos caducan y que con el tiempo pierden facultades, sabor y pueden incluso llegar a sentarnos mal. Es muy importante diferenciar entre "fecha de caducidad" y "fecha de consumo preferente". En el caso de la primera, el fabricante no asegura la calidad del producto más allá de esa fecha. En el caso de la segunda, aunque el sabor y la textura pueden alterarse, no necesariamente representa un peligro para la salud.