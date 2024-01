Gastro thriller, ha nacido un género: "Nos da chute la sangre por el morbo"

El crimen y la 'haute cuisine' no son extraños. Desde los regodeos de sibarita de Hannibal Lecter ("me comí su hígado con habas y un buen Chianti") hasta los truculenta trastienda culinaria retratada en series como 'The bear', el crimen está servido. Tan es así que de un tiempo a esta parte se viene hablando de todo un género dedicado al asesinato entre fogones: el gastro thriller.