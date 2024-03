Benito Olmo y los 7.000 libros robados por los nazis: "Hablé con los que se dedican a devolverlos"

Así que no lo dudó y se trasladó a Berlín para hablar con estos bibliotecarios, quienes me pusieron al corriente de la dimensión del saqueo nazi. La premisa se repetía: allí donde el ejército alemán se hacía fuerte, el departamento dirigido por Alfred Rosenberg se encargaba de inspeccionar las bibliotecas y colecciones más importantes en busca de libros que confiscar.

Sí, en la Biblioteca Central de Berlín existe un departamento que se encarga de examinar todos los libros susceptibles de proceder el saqueo nazi. Buscan pistas en estos ejemplares, ya sean anotaciones, fechas, sellos o exlibris que puedan conducir a sus legítimos propietarios. Este departamento está dirigido por Sebastian Finsterwalder, quien me ayudó mucho en mi investigación y al que he convertido en un personaje más de la novela.

He hablado con algunos de estos buscadores de libros, además de con muchos bibliófilos y libreros. Uno de los lectores cero del libro es de hecho un reputado coleccionista, del que me reservaré el nombre para preservar su intimidad. Estos “detectives” se encargan de localizar libros muy concretos, seguir el rastro a ejemplares raros y valiosos y hacer de puente entre coleccionistas y libreros. Me pareció una labor fascinante y que requiere unas cualidades que no están al alcance de cualquiera.