Madre ausente, padre heroinómano, marido estafador: Cher cuenta la mitad de su vida en sus Memorias

Se necesitaron ocho manos -las de tres escritores y un editor- para escribir solo la mitad de la vida de Cher . El libro, que antes de salir a la venta esta misma semana ya estaba en el Top 5 de los más vendidos de en plataformas, parece no tener desperdicio. Entre otras cosas, Cher cuenta como su madre, una actriz y cantante de carrera más bien mediocre, se bajó de la camilla justo antes de que le practicaran un aborto. Gracias a eso existe el autotune .

Tras salvarla de la no existencia, la madre de Cher la dejó en un orfanato durante un par de años y luego, mientras intentaba competir con Marilyn Monroe por algunos papeles, al cuidado de varias vecinas. Cher pensó, hasta los 30 años, que eran niñeras, no que vivía con ellas. Su infancia, sin embargo, estuvo marcada por el abandono -su padre, un heroinómano y delincuente común fue solo uno de los seis maridos de su madre, y de hecho la pareja se casó dos veces- pero no, precisamente, por la precariedad. Después de todo, su madre se codeaba con gente como Liza Minelli, Dean Martin o Warren Beatty, con quien Cher tuvo una especie de affaire a los 15 años. El tenía 25.