Ya casi no se venden discos como antes así que los músicos confían en las giras para facturar y seguir adelante cumpliendo sus sueños. A los fans nos viene de maravilla porque así tenemos más oportunidades de verlos y disfrutar de ellos en directo. Desde Uppers hemos recogido los datos publicados por la firma Pollstar sobre cuáles son las bandas de rock que más dinero ganan de gira y cuáles han vendido el mayor número de entradas desde hace 40 años.

Esta compañía, que se denomina “la Voz del Entretenimiento en Vivo”, está especializada en la recopilación de datos sobre la industria global de los conciertos en todo el mundo. Según su último informe cerrado a junio de 2022 las bandas de rock que han recaudado una cantidad que supera con creces a las demás durante sus giras son The Rolling Stones con 2.165.280.638 dólares y el grupo U2 con 2.127.771.684 dólares. En ingresos, el tercer artista que cita esta compañía es Elton John con 1.748.183.036 dólares, sin embargo, no es una banda de rock. De este modo, el tercer puesto sería para Bruce Springsteen & The E Street Band con 1.527.407.373 dólares, que en realidad ostenta la cuarta posición del ranking original realizado por Pollstar.