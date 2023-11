La nueva canción de Robe Iniesta mira por el retrovisor: "Volvería a mis adicciones si fuera necesario"

Hay algo en las letras otoñales de los viejos rockeros que nos hace levantar la ceja. Pero entre la honestidad rayana en lo cínico de Fangoria en 'Plegarias atendidas', por poner un ejemplo, y la enésima rizada del rizo rocanrolero de los Stones, por poner otro, hay un espacio para la hidalguía de gente como Robe Iniesta , que lleva ya algún tiempo instalado (no vamos a decir cómodamente, pero casi) en la tercera edad del punk .

No es fácil pasar de ser el rapsoda de la jeringuilla y el chute a ser un señor de 61 tacos hablando del paso de los años. Pero se puede. Vaya que sí. "Después de estos intensos meses metidos en la cueva, no os imagináis las ganas que tienen las canciones de ver la luz " decía Robe antes del lanzamiento de 'Nada que perder', el adelanto de su esperado nuevo disco, aún sin nombre, que verá la luz el próximo año. El disco, que al parecer sigue la estela de 'Mayéutica' (2021) , su anterior trabajo en solitario, deja entrever otra dificultad: h acer lo mismo pero dejar la sensación de que lo mismo sigue estando bien . Y está muy bien: los seis minutazos y medio que llegaron a medianoche, como los demonios, del miércoles, son puro goce para los oídos ya de vuelta de todo.

'Nada que perder', hay que decirlo, suena más a un temazo de power pop que al 'rock transgresivo' de Extremoduro, pero allí está el tío Robe para recordarnos que, después de todo, sigue siendo el rey de la baraja: "Me equivoco una y otra vez/ Y te puedo asegurar/ Que el paso de los años / No impide que vuelva a tropezar / Ni que me vuelva a romper/ Contra otro desengaño / Volvería a mis adicciones / Si acaso fuera/ Si fuera necesario". ¿Qué más se le puede pedir a quien se ha puesto ya todas las medallas de la nocturnidad y el incendio? Respirar es, a veces, un acto de subversión. Hacerlo con ganas ya es revolucionario.