Estopa, 25 años de rumbas y litronas: "Somos unos boomers, tío. Nunca hemos pretendido ser modernos"

"Aquí estamos, nen, no sé cómo, pero estamos. La verdad es que no sé cómo seguimos haciendo discos. Yo a veces lo pienso y me sorprendo", afirman con genuino asombro, ellos que siempre temieron no ser capaces de hacer una segunda canción después de la primera y ya acumulan más de cien. En 25 años admiten que quizás hayan perdido inconscientemente algo de aquel genuino descaro. ¿Se han vuelto más conservadores? "No nos gusta la palabra conservador. Preferimos amarrategui. Pero sí, estás un poco con el freno. Te pones más trascendente, más filosófico", concede José (42).