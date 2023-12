Escrita para un musical de Nosferatu y grabada en un asilo gótico: así se hizo 'Eclipse total del corazón'

Hace ya 40 años que se lanzaba 'Total eclipse of the heart', la power balada que hizo inmensamente popular a Bonnie Tyler

El tema fue compuesto por JIm Steinman, autor de otras legendarias románticas de los 80 , como algunos de los grandes éxitos de Air Supply

El icónico video fue grabado en un antiguo asilo gótico al que, en palabras de la cantante, ni los perro se atrevían a entrar

Una profesora de internado que fantasea con sus alumnos como ángeles caídos en un ex asilo psiquiátrico. ¿Se podía pedir más? El video de ''Total eclipse of the heart' -el temazo con el que Bonnie Tyler, desplazaba del número uno nada menos que a 'Billy Jean' de Michael Jackson en 1983- lo tenía todo. ¿A quien se le ocurrieron ideas como la de grabar en un ex asilo mental en el que, según la propia Tyler "Los perros no se atrevían a pasar de la planta baja, donde se habían dado las terapias de electroshock"? Veamos.

La canción

Digamos que el tema giró la perilla del melodrama ochentero hasta donde se leía: Max. Por ese entonces la cantante galesa acababa de firmar con Sony y quería cambiar del country rock al rock -a pesar de que ya contaba con éxitos como 'It's a heartache'- por lo que se fijó en el compositor Jim Steinman -quien ya tenía una gran reputación como creador de hitazos para gente tan dispar como Meat Loaf o Air Supply- y le pidió que le compusiera un tema. Steinman había estado trabajando hacía tiempo en una melodía para un musical frustrado sobre Nosferatu, pero nunca había concluido la canción. Por alguna razón, la voz rasgada y ronca característica de Tyler -se quedó así debido a unos nódulos vocales mal tratados- le animó a retomar el tema y semanas después él y el cantante Rory Dodd le hacían un pase de 'Total eclipse of the heart' a Tyler. La cantante de enamoró de inmediato del tema y el resto es historia del pop gótico-friki-romántico-fantástico... podríamos seguir sumando adjetivos. De hecho, el propio Dodd es el que le da la réplica a Tyler en la canción, en la clásica línea "turn around, bright eyes', que, admítelo, aun te pone los pelos como escarpias.

Steinman declararía después del éxito, que la canción era un "delirio" sobre el lado más oscuro y obsesivo del amor y "un exorcismo bailable". Tyler, por su parte, recordaba recientemente en The Guardian que encontró una amiga le dijo que encontró una carta en la que la cantante le decía: “Hoy grabé una canción increíble. El problema es que es tan largo que no creo que nadie lo pase nunca en la radio”.

Pues vaya si la pasaron, aunque para hacerlo tuvieron que reducir el tema de sus casi siete minutos originales a menos de cuatro. La versión completa se puede escuchar en el disco 'Faster than the speed of night' del que fue parte.

El video

El vídeo de 'Total Eclipse of the Heart' ha alcanzado recientemente las mil millones de visitas en YouTube. Normal. Es una fantasía total. "Grabamos en un asilo gótico que era realmente aterrador" recuerda Tyler. El propio Steinman se sacó de la manga un guión inspirado en la película 'Future world' y bajó la dirección de Russell Mulcahy, nos ofreció a una Tyler reconvertida en rigurosa profesora de un internado masculino. Tras la intro, se desata la fantasía y la atildada profe se transforma en una diva operística enfundada en etéreo vestido mientras los alumnos se convierten en ángeles (caídos, al parecer) de ojos brillantes. Hay un erotismo un poco kitsch (esos torsos desnudos, esos suelos de esgrima) mientras que uno de los alumnos empieza a diferenciarse de los demás y será quien acompañe a Tyler en el desenlace del video.