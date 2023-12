Las primeras palabras de Sabina tras su último concierto: "Lo que parecía imposible, sucedió"

Hoy, ha sido a través de las redes sociales, particularmente la de La Banda Sabinera , que el autor de 'Esta boca es mía' ha querido agradecer a sus seguidores. "Se acabó la gira, lo que parecía imposible sucedió", ha dicho. Y no es para menos. Tras la caída muchos lo daban ya por retirado, pero si de algo sabe Sabina es de fajarse con la vida como si le fuera la muerte en ello.

"Quiero mandaros un abrazo muy grande por tanta y tan emocionante complicidad", dice Sabina. Y complicidad es justamente lo que se ha vivido en esta gira que lo ha llevado por 12 países. Mención especial se merece el predio madrileño, la niña de los ojos del autor de 'Yo me bajo en Atocha' y 'Pongamos que hablo de Madrid'. La ciudad a la que nunca vuelve porque en realidad nunca se va. “Que sepáis que después de tocar en las salas más grandes y más míticas de Londres o de Nueva York, en ninguna de ellas me da los saltos el corazón y me tiemblan las piernas como aquí", decía solo hace unos días.