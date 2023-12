Entre toda la fauna humana que pobló la música española de los ochenta y noventa, Germán Coppini ocupó un lugar único, porque fue famoso y también maldito. No a la vez, porque primero gozó de breve fama en Siniestro Total y Golpes Bajos, y después la industria del pop lo envió al rincón de los castigados, donde a duras penas subsisten quienes, pese a su talento, no reciben la atención que se merecen. En el más ingrato oscurantismo pasó gran parte de su vida y la terminó, prematuramente, el 24 de diciembre de 2013, hace ahora diez años, víctima de un cáncer de hígado.

Desde el principio ambos se dieron cuenta de que congeniaban en lo personal y lo musical, a pesar de sus marcadas diferencias. “Ya era muy especial. Muy, muy especial. Un amante absolutamente tremendo de la música. Tenía en su habitación una colección de vinilos espectacular, cosas de The Cramps, The Clash... Era un tío tremendamente tímido. Yo, en cambio, era mucho más abierto y me gustaba el rock sinfónico, mientras él seguía en Siniestro pegando unos gritos de la hostia. Pero le gustaba Roxy Music”. El anuncio de que Coppini dejaba finalmente Siniestro Total fue acogido con estupor en la ciudad: muchos no entendían como podía abandonar la banda más famosa de Vigo en su mejor momento. “En Golpes Bajos se sentía más realizado”, dice Cardalda.