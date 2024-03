El invento para silenciar las canciones de reggaetón de tu vecino: "Merece el Nobel de la Paz"

Quizá no hayas oído hablar de Roni Bandini , sin embargo, su invento puede convertirse en todo un auténtico salvavidas si eres de los que optas por hacer uso de unos tapones cuando tus hijos ponen reggaetón a todo volumen.

Se trata de una máquina autónoma llevada a cabo a través de la inteligencia artificial que, cuando detecta un ritmo como el mencionado, interfiere en los altavoces bluetooth y es capaz de detener el sonido. El aparato ha recibido el nombre de ‘Reggaeton Be Gone’ , que hace referencia al TV B Gone, un pequeño mando a distancia universal que puede apagar prácticamente todos los televisores europeos y del que se hacía uso hace una veintena para silenciar los bafles molestos en bares.

En este caso, Reggaeton Be Gone puede llegar a reconocer miles de canciones en las que generará interferencias. Después, se encargará de mandar muchas señales de conexión al altavoz por el que sale la música para desconectarlo. Sin embargo, su función solo está disponible cuando el volumen es lo suficientemente elevado.