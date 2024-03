Trabajó con C Tangana y prepara nuevo disco: pablopablo, el hijo de Jorge Drexler que le sigue los pasos

En una entrevista publicada recientemente en El País, Pablo no dice ni una sola palabra de su famoso padre, pero habla de su vida en Londres y de los temas que comparte con el resto de su generación . Hijo del compositor uruguayo y de la intérprete hispano-sueca Ana Laan, no es sorprendente que el joven de 26 años tuviera siempre la espina de la música. "Escuchen su música y entenderán porque estoy tan orgulloso de él" decía su padre en las redes sociales la primera vez que tocaron juntos. La manzana no cae lejos del árbol, dicen... aunque a veces puede rodar un poco lejos.

La música de Pablo es electrónica pero en clave lenta , o como dice el mismo en la citada entrevista "un poco bajón", pero asegura que, "de hecho, el siguiente disco tiene un poco más de energía. Aunque se lo mostré a unas personas y una me preguntó: oye Pablo ¿estás bien? ¿Cómo estás?. Escribo esas canciones, me saco lo triste de encima y luego estoy bien. Para mí la música tiene algo de eso".

Ese tono un poco 'emo' que diríamos los upper, es un rasgo propio de los tiempos. Pero el joven músico no parece sumirse en la contemplación y de hecho, ha estado viviendo en Londres de su trabajo como productor: "Tengo mucha suerte porque he trabajado mucho produciendo cosas para otra gente . Así es como subsistía y luego tenía tiempo para hacer lo mío. Pero, a ver, casi nadie se puede permitir ser músico. Punto." Pies en la tierra.

A fin de año, el artista que ha trabajado con C Tangana en su gira de 'El Madrileño' -"Me ha influido muchísimo. Le mostré varias canciones que eran muy electrónicas y una con guitarra, un tema que se llama 'Despierta', y dijo: “Esto. Por ahí hay algo muy bueno”- prepara su traslado definitivo a España, aunque aún no tiene piso, asegura. "No me he puesto a mirar todavía, pero está chungo, ¿no?".