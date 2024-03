Shakira: "A nuestras madres y abuelas les decían que escondieran sus lágrimas, y yo ya no"

Tras siete años, y muchos singles de por medio, Shakira lanza nuevo disco: 'Las mujeres ya no lloran'. Una de las frases más recordadas de su colaboración con Bizarrap da título al álbum de la artista colombiana de 47 años, un disco que para ella, tras su separación de Gerard Piqué y dejar Barcelona atrás para mudarse a Miami, ha sido sanador. “No lo he creado sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas, que han estado acompañándome en cada paso. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, dijo al anunciar el disco.