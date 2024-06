Ricky Martin cuenta por primera vez cuando se rompió por dentro y decidió parar: "Perdí mucho dinero"

En una de las mesas redondas que organiza habitualmente The Hollywood Reporter -y en la que participaban comediantes de la talla de John Goodman, Kelsey Grammer o Anthony Mackie- el portorriqueño confesaba la vez en que tuvo que 'bajarse del escenario'. "Estaba en Australia, nos quedaban dos semanas de gira y terminábamos... Teníamos que volar a Argentina y entonces dije 'Si me subo a ese avión a Argentina voy a colapsar'". El cantante continuó explicando como su decisión de cancelar cogió por sorpresa a todo su equipo. "No se lo podían creer, me decían 'ya casi terminamos, solo son dos semanas'... y yo les dije 'No, escúchenme, no me están entendiendo, si no me voy a casa ahora esto puede acabar realmente mal'.