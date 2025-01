Llegó el momento: la hija de Lenny Kravitz bromea con 'las pintas' de su padre

Ocurrió hace algunos meses, cuando padre e hija acudieron juntos a la develación de la estrella del artista en el Paseo de la Fama de Hollywood. La joven actriz, como era de esperarse, tomó la palabra para homenajear a su padre, todo según lo esperado, hasta que Zoë tuvo a bien hablar de la particular manera de Kravitz padre de llevar las camisas. "Como eras tan joven cuando yo nací, en muchos sentidos hemos crecido juntos -dijo en ese momento la actriz de 'The Batman'- hemos pasado por mucho. Hemos visto mucho. He visto mucho. Te he visto cambiar de las maneras más hermosas. He visto cómo te has mantenido igual en los aspectos más importantes. He visto la forma en que te presentas y cuidas a las personas que amas. He visto tu increíble dedicación a tu arte, pero sobre todo he visto a través de tus camisas".