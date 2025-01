Roxette vuelve con nueva cantante: así es Lena, la sustituta de Marie Fredriksson

Reunidos como Roxette en 1986, les tomó tres conseguir su primer hit, el recordado 'The look', al que pronto seguirían temazos pop -ellos siempre se reivindicaron más rockeros, en realidad- como 'Dressed For Success' o 'Listen to your heart'. Uno de sus temas más exitosos, las balada 'It Must Have Been Love' llegó a reproducirse más de 5 millones de veces en la radio estadounidense, y fue incluida en la banda sonora de 'Pretty Woman', con lo que tú también la escuchas de tanto en tanto aunque no quieras.