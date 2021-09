Según el vocalista de Hombres G ha explicado en Televisión Española, contactó con el humorista por el aniversario de 'Sufre mamón', cuando estaban buscando personajes que cantaran junto a ellos el tema. Así, surgió un vídeo junto a él cantando la mítica canción del grupo que el propio Summer reconoce que "es lo más grande que he visto en mi vida". Al recordar aquel momento el cantante no ha dudado en alabar al artista, "qué maravillosa persona era Chiquito, que tío más increíble", dijo.