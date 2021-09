En una entrevista concedida al periodista Carlos Marcos, del diario El País, el líder de Extremoduro ha tratado multitud de temas

Desde la pasión hasta el arrepentimiento o la felicidad, Robe ha sentado cátedra sobre cómo aunar vitalidad y madurez

Recopilamos las mejores frases de la conversación

Robe Iniesta (59 años) está de enhorabuena después de publicar su último trabajo en solitario, 'Mayéutica' (2021). La pandemia frenó la gira de despedida de Extremoduro y los últimos meses han sido un quebradero de cabeza tanto para la banda como para los fans, con continuos aplazamientos de fechas y líos varios con la productora de la gira, Live Nation. Ahora, con el lanzamiento de su proyecto, está preparando un ciclo de una veintena de conciertos que recorrerá nuestro país entre septiembre y noviembre. Robe está vital, con ganas de romperla; o al menos, así se le percibe en una entrevista concedida al periodista Carlos Marcos, del diario El País.

Recopilamos algunas de las frases más rebeldes del músico de Plasencia (Extremadura), en las que hace apología de la felicidad, reniega del paso del tiempo como sinónimo de amargura y desvela algunos secretos que explican el significado de su nuevo disco. Porque con Robe no hay espacio para lo previsible y todo es rock and roll e inconformismo.

Sobre el amor y la edad

"Se puede vivir el amor de forma muy loca también a esa edad (los 60)".

Sobre el arrepentimiento

"Arrepentirse de las cosas es una cosa extraña. Tú dices: 'Me arrepiento de aquel día que cogí la moto porque me pegué una hostia'. Bueno, pues a lo mejor si no te hubieses pegado una hostia en esa moto te hubieses pegado una mucho más grande en un coche. Lo de borrar cosas no lo veo. Todo te vale. Somos nuestros aciertos y nuestros errores. La suma de las cosas".

Sobre la felicidad en tiempos de pandemia

"Como hay tantas cosas que no puedes hacer de repente cualquiera te hace feliz. Como ir a un concierto, que lo hacíamos antes y no le dábamos mucha importancia. Sí, la pandemia nos ha puesto la felicidad más fácil. Ahora lo que me haría feliz es que la gente flipase en nuestros conciertos, aunque esté sentada, porque el disco me ha salido un poco marchoso".

¿Quién es la "puta loca" a la que le canta en el disco?

"La de cualquier persona. Las canciones cada uno tiene que hacerlas suyas. Pero, claro, esa 'puta loca' es la mía. (...) Solo con aguantarme, el cielo ya lo tiene ganado".

Verano negro: Salo, Carlos El Sucio...

"Encima me llama el manager y me dice: 'Te están pasando las balas muy cerca, ¿eh?'. Muy mala época, sí. Tampoco es que tuviera una gran relación con ellos, porque hacía tiempo que no los veía, pero te mueve la cabeza y te jode. A pesar de no verlos en tanto tiempo hubo una buena relación y un buen rollo".

Sobre el rock en España

"(Está) muy poco reconocido. Se le trata muy mal. Y se habla de él por cosas que poco tienen que ver con la música. Y ahora con los chavales oyendo estas músicas tan extrañas…".

El lío con Live Nation