El vocalista de Metallica canta con Miley Cyrus 'Nothing Else Matters': "Me daba vergüenza tocarla porque se supone que los rockeros somos tipos duros"

Miley Cyrus versionó 'Nothing Else Matters' y acabó cantándola en el disco recopilatorio de Metallica

El grupo y la cantante interpretaron el tema juntos en el programa 'The Howard Stern Show'

James Hetfield reveló que tenía temor por la canción al ser mucho más sensible de lo que acostumbraban a tocar

Hace unos meses Metallica lanzaba al mercado 'The Metallica Blacklist', un disco recopilatorio de algunos de sus temas más aclamados, pero interpretados por diversos artistas que a priori nada tienen que ver con la banda, pues entre ellos se encuentran Juanes, J Balvin, Phoebe Bridges, Mon Laferte o Miley Cyrus. Esta última interpreta 'Nothing Else Matters' junto a Elton John, WATT, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith, aunque no es la primera vez que la que fue chica Disney canta el tema, ya lo había hecho en 2019, pues el rock es uno de sus géneros favoritos y así lo ha demostrado en sus últimos trabajos discográficos.

La canción que les hacía vulnerables

En el mes de septiembre Metallica y Miley Cyrus visitaron 'The Howard Stern Show' para celebrar el 30 aniversario de su álbum homónimo. Antes de cantar 'Nothing Else Matters' la banda y la cantante hablaron y reflexionaron sobre la canción. James Hetfield, vocalista de la banda, contó que inicialmente tuvo cierto temor o vergüenza por llevar esta canción al resto del equipo porque se trataba de un material diferente al que tenían.

"Los rockeros construimos esa reputación de tipo duro, estamos hechos de piedra, no pueden hacernos daño", comentó sobre la imagen que siempre han tenido sobre el público. Por eso mismo, para él 'Nothing Else Matters' es una canción especial. "Cuanto más resistente es la armadura, más grande es el corazón que quieres mostrar, pero tienes miedo. Me sorprendió cuando Bob Rock y Lars Ulrich dijeron: 'Esto es hermoso, es una canción increíble'".

Otras generaciones la hacen suya

Por su parte, Miley Cyrus cantó por primera vez 'Nothing Else Matters' en el Festival de Glastonbury en 2019 y se ha convertido en una de las canciones más especiales para ella, así lo comentaba en la charla durante el programa y también en un artículo de Interview Magazine. "Cuando pienso en el sentimiento tras 'Nothing Else Matters', se alinea con mi moral y valores. En cuanto supe que estaría en el festival, era la única canción que imaginaba que podía tocar", reveló.