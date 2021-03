En el año de pandemia la cultura ha sido una vía de refugio para muchos. Las series, las películas o la música se han convertido en algo imprescindible a pesar de la dificultad de lanzar proyectos en estos tiempos. Una de las últimas colaboraciones más destacadas del mundo de la música ha sido la del grupo Love of Lesbian con Enrique Bunbury , El Sur. Este tema será uno de los que den forma al próximo proyecto discográfico del grupo catalán V.E.H.N (Viaje Épico Hacia la Nada) que ya sabemos que contará con la voz del vocalista de Héroes del Silencio.

Un tema a medida para Bunbury

La colaboración ya se encuentra disponible en todas las plataformas. El Sur y la combinación de las voces de Santi Balmes, vocalista del grupo, y Bunbury nos confirma lo bien que se funden ambas cuando las unen. Una canción que parece que estaba hecha para ser una colaboración, ya que Balmes declaró a Rolling Stone México que la canción estaba hecha a medida para Enrique Bunbury, " si él no hubiera querido venir a formar parte del álbum, el tema no hubiera podido ser parte del disco" , comentó el vocalista.

El título del tema ya nos avisa de que la canción habla de un punto cardinal, pero desde un punto de vista de grupo, de giras, ese momento en el que pierdes el norte y las brújulas no sirven para nada . Un tema que viene acompañado de un videoclip con una estética algo barroca y religiosa dentro de la sencillez que desprende. "El concepto de sur, para una banda de música que está de gira, va mutando cada día, y la sensación ya mucho más confusa en caso de atravesar continentes", han expresado en su Instragram.

El primer concierto sin distancia social

El próximo 27 de marzo Love of Lesbian se subirá al escenario del Palau Sant Jordi para dar un concierto muy diferente a lo que últimamente estamos acostumbrados: 5.000 personas y ningún tipo de distancia de seguridad, lo que no quiere decir que no se vayan a tomar otro tipo de medidas de precaución. Dos son las claves para la celebración del concierto: realizarse una prueba de antígenos el día del evento y el uso obligatorio de mascarillas FFP2, que se entregarán en la entrada del recinto.