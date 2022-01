En enero de 1972, los miembros de Pink Floyd se encerraron en el estudio de ensayo del sótano de los Rolling Stones. Tenían un objetivo: gestar el que es su disco más icónico, 'The Dark Side of the Moon' (1973). No hay duda de que el disco destila creatividad allá por donde el sonido (provenga de donde provenga) se atreve a pasar.