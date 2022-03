No obstante, la admiración siempre ha sido mutua y Sanz ha estado al acecho, buscando la colaboración con el compositor. Manuel Alejandro contaba en enero de 2021 que le habían contado que el cantante le "había estado buscando varias veces y no me había encontrado. Fue una suerte que no me encontrara porque le hubiese influido y escrito canciones o algo, y no habríamos tenido la suerte de tener las canciones tan bellas que ha hecho. Me alegro mucho de que no diera conmigo en aquel momento".