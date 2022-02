'Miña terra galega', hasta siempre: Siniestro Total dirá adiós en un concierto tras 40 años de temazos

Si quieres apuntar la fecha en el calendario, su despedida será el viernes 6 de mayo en el Wizink Center de Madrid, la última ocasión para disfrutar de la banda en directo y de sus temas más míticos y famosos, como 'Bailaré sobre tu tumba'. Las entradas, no te agobies, aún no han salido a la venta, lo harán el próximo 23 de febrero a partir de las 12:00 horas en la web del recinto madrileño. No obstante, habrá una preventa para los que se inscriban antes del día 18 para hacerse con las entradas en las 48 horas previas al lanzamiento oficial.