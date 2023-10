Después de Cosas de Casa decidió estudiar y se graduó en la universidad especializándose en cine y televisión . Sin embargo, sus trabajos no volvieron a ser protagonistas ni destacaron. Los fans le han seguido en series como Hawai 5-0, Bones o Castle y se ha ocupado de la voz en inglés del protagonista de la película de animación Sonic desde 1993 hasta la entrega de 2000, Sonic Underground. Entretanto, Clint Eastwood contó con él en la película que dirigió en 2018 bajo el título The 15:17 to Paris pero resultó ser un fracaso .

View this post on Instagram

Desde que terminó la serie en 1998, solo había vuelto a asumir el personaje para el doblaje de un episodio de Scooby Doo... And Guess Who?, en 2019. De todos modos, Jaleel White no quiere abandonar su profesión de actor, aunque el resto de sus trabajos nunca han superado a su papel como Steve Urkel y lo habitual es que protagonice personajes secundarios. Se le ha podido ver en distintas series como El show de Big Show, Vuelve Raven o Recién llegados. En 2022, también participó en Hustle y en la película de animación Did I do that? A Steve Urkel Story, donde Urkel se alía con Santa Claus para encontrar el espíritu de la Navidad. Para 2024 sus fans le podrán ver de nuevo en la serie Star Wars: Skeleton Crew.