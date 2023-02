Tras esa película que arrasó llegaron dos entregas más, pero después al actor se le fue perdiendo el rastro. En octubre de 2022 presentó el libro Waxing On: The Karate Kid and Me, que narra qué fue del protagonista de Karate Kid. Cuenta de su puño y letra cómo se fue retirando poco a poco de la vida pública para dedicarse a su familia.