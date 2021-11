En la serie es Margaret Qualley la actriz que se pone en la piel de Stephanie Land . Puede que la intérprete no te suene debido a su corta carrera, acaba de cumplir 27 años, pero ya ha participado en otras series como 'The Leftovers' o en la película de Quentin Tarantino 'Érase una vez en Hollywood', además de que es hija de Andie MacDowell, relación que también comparten en esta ficción poniéndose en la piel de madre e hija . Una casualidad que no es, precisamente, casual.

MacDowell, que en el último festival de Cannes causó sensación al aparecer mostrando su pelo con canas , llegó a la producción por petición de su hija , que ya había sido seleccionada para interpretar a la protagonista. En una entrevista con Codiller, Qualley confirmó que ella había propuesto que diese vida a su madre también en la ficción. "Estaba en Canadá en cuarentena y el papel de mi madre en la ficción aún no se había cerrado, entonces me di cuenta de que siempre había querido trabajar con mi madre".

Preguntada por cómo planteó la interpretación de una persona bipolar no diagnosticada, la actriz reconoce que era consciente de lo que hacía "porque he tenido que lidiar con muchas enfermedades mentales diferentes en mi familia. He leído mucho, he investigado y he estado en muchas terapias. Es algo individual. No se puede comparar a una persona con otra y el diagnóstico en ocasiones es incorrecto".